Регион

Уведомления отключены

6 июня, 16:15

В Подмосковье спасли пенсионерку, которая полдня блуждала по лесу

<p>Спасатели в Московской области нашли пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Спасатели в Московской области нашли пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Фото © Telegram / SHOT

В Московской области пенсионерка заблудилась в лесу и провела там около 12 часов. Её удалось спасти.

В лесу в Московской области спасли пропавшую пенсионерку. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет SHOT, 81-летняя жительница Лыткарина ушла в лес погулять, но выйти обратно самостоятельно не смогла. Близкие забили тревогу, когда та не вернулась домой вечером. Они вызвали экстренные службы.

В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка

В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка

Пожилую женщину искали всю ночь, её обнаружили ближе к утру. Она почти не шевелилась, её госпитализировали. Предположительно, у пенсионерки деменция.

Ранее Лайф рассказывал о том, что пропавшую экс-сотрудницу ГУФСИН по Свердловской области Елену Савину нашли мёртвой.

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров