В Подмосковье спасли пенсионерку, которая полдня блуждала по лесу

В Московской области пенсионерка заблудилась в лесу и провела там около 12 часов. Её удалось спасти.

В лесу в Московской области спасли пропавшую пенсионерку. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет SHOT, 81-летняя жительница Лыткарина ушла в лес погулять, но выйти обратно самостоятельно не смогла. Близкие забили тревогу, когда та не вернулась домой вечером. Они вызвали экстренные службы.

Пожилую женщину искали всю ночь, её обнаружили ближе к утру. Она почти не шевелилась, её госпитализировали. Предположительно, у пенсионерки деменция.