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30 мая, 18:28

В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка

<p>В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/omsk_police/1631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Омская полиция</a></p>

В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка. Обложка © Telegram / Омская полиция

Сотрудники магазина в Омске нашли ночью голого трёхлетнего мальчика. Об этом заявили в пресс-службе областного УМВД.

"В отдел полиции обратился охранник магазина и сообщил, что около 01:00 (22:00 мск. — Прим. Лайфа) в торговый зал пришёл мальчик без одежды. Рассказать о себе ребёнок не мог, очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, разместили информацию в чате микрорайона", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Мальчика направили на скорой в дом ребёнка, а сотрудники ППС поехали к предполагаемому месту жительства семьи. Как оказалось, в ней воспитываются ещё двое детей. Родители на учёте прежде не состояли, а теперь будут. В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

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Ранее Лайф писал, что под Пермью младенец сгорел заживо после того, как его брат поджёг одеяло в коляске. Ребёнка госпитализировали, но на следующий день он скончался.

Никита Осипов
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