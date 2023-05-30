В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка

Сотрудники магазина в Омске нашли ночью голого трёхлетнего мальчика. Об этом заявили в пресс-службе областного УМВД.

"В отдел полиции обратился охранник магазина и сообщил, что около 01:00 (22:00 мск. — Прим. Лайфа) в торговый зал пришёл мальчик без одежды. Рассказать о себе ребёнок не мог, очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, разместили информацию в чате микрорайона", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Мальчика направили на скорой в дом ребёнка, а сотрудники ППС поехали к предполагаемому месту жительства семьи. Как оказалось, в ней воспитываются ещё двое детей. Родители на учёте прежде не состояли, а теперь будут. В отношении матери составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.