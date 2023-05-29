Под Пермью младенец сгорел заживо после того, как его брат поджёг одеяло в коляске

В Пермском крае семимесячный ребёнок погиб после того, как его трёхлетний брат поджёг одеяло. Об этом сообщает управление СУ СК РФ по региону.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в селе Култаево маленький ребёнок заживо сгорел в коляске, пока родители спали.

"Предварительно установлено, что 28 мая 2023 года в одном из населённых пунктов Пермского района семимесячный ребенок находился дома вместе с трёхлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трёхлетний мальчик поджёг одеяло, на котором находился семимесячный ребёнок, вследствие чего последний получил термические ожоги", — сообщили в следственном управлении.

Ребёнка госпитализировали, но на следующий день он скончался.

Следователи опросили очевидцев, проводится судебно-медицинская экспертиза. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.