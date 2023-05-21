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21 мая, 19:23

Мать сгоревшего в Раменском мальчика: Родители других детей не предлагали помощь

Мать сгоревшего в Раменском ребёнка заявила, что родители находившихся на месте трагедии детей не связывались с ней и не предлагали помощь. В беседе с телеканалом "Звезда" она также прокомментировала ход следствия.

Разговор корреспондента "Звезды" с матерью сгоревшего в Подмосковье ребёнка. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Пока ничего не известно, следствие идёт. Сами понимаете, суббота и воскресенье. В понедельник будет ясно всё", — сказала она.

Также женщина отрицательно ответила на вопрос, связывались ли с ней родители других школьников и предлагали ли помощь.

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Напомним, страшная трагедия произошла сегодня, когда группа детей во время "игры" заперла своего товарища в сарае. Прибежавшие на помощь очевидцы начали ломать дверь и обнаружили, что она приколочена гвоздями. Когда же её удалось открыть, было поздно. На месте пожара образовался стихийный мемориал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Обложка ©

VK / "Раменское*Жуковский*Бронницы" / Елена Мохова

Матвей Константинов
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