Мать сгоревшего в Раменском мальчика: Родители других детей не предлагали помощь

Мать сгоревшего в Раменском ребёнка заявила, что родители находившихся на месте трагедии детей не связывались с ней и не предлагали помощь. В беседе с телеканалом "Звезда" она также прокомментировала ход следствия.

Разговор корреспондента "Звезды" с матерью сгоревшего в Подмосковье ребёнка. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Пока ничего не известно, следствие идёт. Сами понимаете, суббота и воскресенье. В понедельник будет ясно всё", — сказала она.

Также женщина отрицательно ответила на вопрос, связывались ли с ней родители других школьников и предлагали ли помощь.