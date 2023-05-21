Из-за сожжения мальчика заживо в Подмосковье завели дело, у заперших его детей изъяли телефоны

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели ребёнка в пригороде Раменского. 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья.

"Предварительно, установлено, что 19 мая 2023 года в вечернее время в посёлке Дубовая Роща Раменского городского округа в ходе тушения пожара в деревянной постройке обнаружен труп несовершеннолетнего 2011 г.р.", — говорится в сообщении в телеграм-канале Прокуратуры Московской области.

Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следователями.

"По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздём. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения", — рассказали в региональном управлении СК.

В ведомстве добавили, что самостоятельно дети открыть дверь не смогли и обратились за помощью к прохожим. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тело мальчика со следами термического воздействия. Назначена пожарно-техническая экспертиза с целью точного определения очага возгорания и причин. У юных участников трагических событий изъяли мобильные телефоны, запрошены характеристики на ребят.