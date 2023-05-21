Регион

Уведомления отключены

21 мая, 12:32

Из-за сожжения мальчика заживо в Подмосковье завели дело, у заперших его детей изъяли телефоны

СК в Подмосковье завёл дело после гибели ребёнка, который заживо сгорел в сарае

<p>Последствия пожара в пригороде Раменского, где заживо сгорел мальчик. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-98430566_623?z=photo-98430566_457239674/wall-98430566_623" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Раменское*Жуковский*Бронницы"</a> / Максим Однобурцев</p>

Последствия пожара в пригороде Раменского, где заживо сгорел мальчик. Обложка © VK / "Раменское*Жуковский*Бронницы" / Максим Однобурцев

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели ребёнка в пригороде Раменского. 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья.

"Предварительно, установлено, что 19 мая 2023 года в вечернее время в посёлке Дубовая Роща Раменского городского округа в ходе тушения пожара в деревянной постройке обнаружен труп несовершеннолетнего 2011 г.р.", — говорится в сообщении в телеграм-канале Прокуратуры Московской области.

Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следователями.

Заколотили гвоздями дверь: В Подмосковье дети заперли друга в сарае и наблюдали, как он сгорел заживо

Заколотили гвоздями дверь: В Подмосковье дети заперли друга в сарае и наблюдали, как он сгорел заживо

"По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздём. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения", — рассказали в региональном управлении СК.

В ведомстве добавили, что самостоятельно дети открыть дверь не смогли и обратились за помощью к прохожим. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тело мальчика со следами термического воздействия. Назначена пожарно-техническая экспертиза с целью точного определения очага возгорания и причин. У юных участников трагических событий изъяли мобильные телефоны, запрошены характеристики на ребят.

Напомним, о страшной трагедии стало известно ранее сегодня. Очевидцы рассказали, что выломали щеколду, однако оказалось, что дверь приколочена гвоздями. Всё это время рядом кружились "товарищи" запертого и объяснили, что это они так "играли". На месте гибели ребёнка образовался стихийный мемориал.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров