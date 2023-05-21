Из-за сожжения мальчика заживо в Подмосковье завели дело, у заперших его детей изъяли телефоны
СК в Подмосковье завёл дело после гибели ребёнка, который заживо сгорел в сарае
Последствия пожара в пригороде Раменского, где заживо сгорел мальчик. Обложка © VK / "Раменское*Жуковский*Бронницы" / Максим Однобурцев
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств гибели ребёнка в пригороде Раменского. 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья.
"Предварительно, установлено, что 19 мая 2023 года в вечернее время в посёлке Дубовая Роща Раменского городского округа в ходе тушения пожара в деревянной постройке обнаружен труп несовершеннолетнего 2011 г.р.", — говорится в сообщении в телеграм-канале Прокуратуры Московской области.
Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следователями.
Заколотили гвоздями дверь: В Подмосковье дети заперли друга в сарае и наблюдали, как он сгорел заживо
"По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздём. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения", — рассказали в региональном управлении СК.
В ведомстве добавили, что самостоятельно дети открыть дверь не смогли и обратились за помощью к прохожим. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тело мальчика со следами термического воздействия. Назначена пожарно-техническая экспертиза с целью точного определения очага возгорания и причин. У юных участников трагических событий изъяли мобильные телефоны, запрошены характеристики на ребят.
Напомним, о страшной трагедии стало известно ранее сегодня. Очевидцы рассказали, что выломали щеколду, однако оказалось, что дверь приколочена гвоздями. Всё это время рядом кружились "товарищи" запертого и объяснили, что это они так "играли". На месте гибели ребёнка образовался стихийный мемориал.