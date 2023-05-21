Заколотили гвоздями дверь: В Подмосковье дети заперли друга в сарае и наблюдали, как он сгорел заживо

В Подмосковье школьник заживо сгорел в сарае. Причём заперли в пристройке 11-летнего мальчика его же приятели. Новость о страшной трагедии уже разлетелась по местным группам во "ВКонтакте."





Всё произошло в посёлке Дубовая Роща в пригороде Раменского. Как рассказал очевидец, который одним из первых оказался на месте происшествия, они с соседом заметили дым от разгоравшегося пламени в сарае и бросились тушить пожар. Причём оказалось, что внутри находится ребёнок и не может выбраться — его там заперли дети. Крепкие мужчины попытались вызволить школьника, выломали щеколду, однако оказалось, что дверь приколочена гвоздями. Всё это время рядом кружились "товарищи" запертого и объяснили, что это они так "играли".

Пожарные и скорая помощь приехали на место происшествия. Фото © VK / "Раменское*Жуковский*Бронницы" / Екатерина Дмитриева

Когда спасителям удалось открыть сарай, оказалось уже поздно: мальчик не дышал. На место также приехали пожарные, раменские спасатели, врачи и участковые, вот только помочь школьнику уже никто не смог. При этом, по словам другой очевидицы, ребята плакали и в один голос кричали, что запертый внутри мальчик сам устроил пожар. Сейчас к месту ЧП местные жители несут цветы и игрушки в память о погибшем.