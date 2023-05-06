Два подростка стали жертвами пожара в жилом доме под Омском

Два школьника погибли при пожаре в жилом доме в городе Называевске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Омской области.

"По предварительным данным, пожар начался около 5 часов утра 6 мая, во время тушения огня сотрудниками МЧС в доме были обнаружены тела двух мальчиков, 14 и 13 лет", — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, они проводят осмотр сгоревшего дома и допрашивают очевидцев. Правоохранители установят обстоятельства и причины возникновения пожара и смерти детей, назначены экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова в беседе с РИА "Новости" рассказала, что один из погибших мальчиков дождался, когда его мать уйдёт на работу, и позвал к себе около десяти друзей на вечеринку. Среди них были и 18-летние парни. Компания, по предварительным данным, употребляла алкоголь. В доме обнаружили множество зарядок для телефонов в разделителях, поэтому пожар, предварительно, мог произойти из-за короткого замыкания. После случившегося друзья школьников убежали по домам.