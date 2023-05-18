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18 мая, 16:23

В Туве по пути в школу внезапно умер 13-летний подросток

В Ак-Довураке 13-летний подросток внезапно умер по пути в школу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Тыва.

Как рассказали в ведомстве, днём 18 мая школьник шёл на учёбу вместе с друзьями. Он вдруг почувствовал себя плохо, его спутники попросили прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть ребёнка.

"Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие мероприятия, направленные на выяснение всех фактических обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК РФ.

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Молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде

Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний школьник. Мальчик играл в "Нытве" на позиции нападающего и никогда не жаловался на здоровье. Как и все юные спортсмены, он ежегодно проходил медицинское обследование.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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