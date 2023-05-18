В Туве по пути в школу внезапно умер 13-летний подросток

В Ак-Довураке 13-летний подросток внезапно умер по пути в школу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Тыва.

Как рассказали в ведомстве, днём 18 мая школьник шёл на учёбу вместе с друзьями. Он вдруг почувствовал себя плохо, его спутники попросили прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть ребёнка.

"Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие мероприятия, направленные на выяснение всех фактических обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК РФ.