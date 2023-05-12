В Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний школьник

Тренер команды рассказал сайту kp.ru, что Кириллу стало плохо во время занятия. Ребёнку оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Мальчик играл в "Нытве" на позиции нападающего и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Как и все юные спортсмены, он ежегодно проходил медицинское обследование. Причины смерти подростка не уточняются.