В Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний школьник
В Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний мальчик, сообщает пресс-служба детско-юношеского хоккейного клуба "Нытва Юниор", где играл школьник.
"Ушёл из жизни игрок нашей команды — добрый, отзывчивый парень. Соболезнуем родителям и близким Кирилла. Помним, любим, скорбим", — говорится в сообщении.
Кирилл Х. Фото © VK / "Нытва Юниор"
Тренер команды рассказал сайту kp.ru, что Кириллу стало плохо во время занятия. Ребёнку оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Мальчик играл в "Нытве" на позиции нападающего и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Как и все юные спортсмены, он ежегодно проходил медицинское обследование. Причины смерти подростка не уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 18 лет скончался российский форвард канадского клуба "Лондон Найтс", выступающего в юниорской Хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков.
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