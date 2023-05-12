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12 мая, 13:12

В Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний школьник

В Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний мальчик, сообщает пресс-служба детско-юношеского хоккейного клуба "Нытва Юниор", где играл школьник.

"Ушёл из жизни игрок нашей команды добрый, отзывчивый парень. Соболезнуем родителям и близким Кирилла. Помним, любим, скорбим", — говорится в сообщении.

Кирилл Х. Фото © VK / "Нытва Юниор"

Кирилл Х. Фото © VK / "Нытва Юниор"

Тренер команды рассказал сайту kp.ru, что Кириллу стало плохо во время занятия. Ребёнку оказали первую помощь и вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Мальчик играл в "Нытве" на позиции нападающего и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Как и все юные спортсмены, он ежегодно проходил медицинское обследование. Причины смерти подростка не уточняются.

Молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде

Молодой баскетболист из России умер от удара током во время тренировки в Таиланде

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 18 лет скончался российский форвард канадского клуба "Лондон Найтс", выступающего в юниорской Хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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