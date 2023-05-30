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30 мая, 11:36

Пропавшая на Урале экс-сотрудница ГУФСИН найдена мёртвой

Пропавшую несколько дней назад экс-сотрудницу ГУФСИН по Свердловской области Елену Савину нашли мёртвой. Тело 51-летней женщины обнаружили на Волчихинском водохранилище, сообщает сайт kp.ru.

При этом следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено. Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых, вероятно, эта история не носит криминальный характер.

"Нашли женщину на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, на приличной глубине примерно в двух с половиной метрах от берега. Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов", — сказал представитель ведомства.

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Савина пропала в посёлке Флюс 28 мая. Женщина вышла на прогулку и не вернулась. Её искали правоохранители и волонтёры. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Савина работала в ГУФСИН по Свердловской области до 2018 года. В учреждении она вела делопроизводство. Являлась пенсионером уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края нашли дома мёртвым ученика шестого класса. Тело мальчика в квартире обнаружили его родственники.

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СУ СК РФ по Свердловской области

Иван Косицын
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