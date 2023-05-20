"Кто-то их преследовал": Соседи рассказали о молодой паре, найденной мёртвой под Екатеринбургом

Соседи по общежитию, где жила молодая пара, которая свела счёты с жизнью в лесу под Екатеринбургом, рассказали, что её могли преследовать. Они утверждают, что 24-летние супруги часто скрывались от толпы мужчин. Несколько раз к их комнате приходили незнакомцы и ломились в дверь. В итоге дошло даже до того, что была сломана ручка.

"Постоянной работы у них не было. Но кто-то их преследовал. Они несколько раз срочно исчезали. Оставляли мне ключ, чтобы я кормила кошек. В последний раз такое было в конце апреля. Дошло до того, что животных пришлось отдать в приют. А потом они снова объявились в начале мая. Девятого числа точно тут были, а потом ночью был скандал у них опять. После 10 мая их не видели", — приводит слова соседки сайт kp.ru.

Комната принадлежит маме девушки — в ней всё разбросано. Вероятно, супруги убегали в спешке — из одежды они почти ничего не забрали. У пары осталось двое маленьких детей, которых теперь будет воспитывать семья девушки. Она окончила кулинарный техникум и выучилась на кондитера.