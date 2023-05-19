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19 мая, 09:01

Под Екатеринбургом молодая пара свела счёты с жизнью в лесу

В лесу под Екатеринбургом обнаружили тела 24-летних молодого человека и девушки. По данным SHOT, пара свела счёты с жизнью.

Телеграм-канал уточняет, что у девушки нашли записку. В ней она обращалась к своему спутнику и клялась в любви.

"Ты – моё всё, моя жизнь, моя любовь", — сказано в послании.

Молодой человек отбывал срок в тюрьме за наркотики, освободился недавно. Девушка же сбежала от родителей, чтобы быть со своим избранником.

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Ранее Лайф писал о том, что в Вологде шестиклассница попыталась покончить с собой после ссоры с матерью из-за смартфона. Полиция возбудила дело по статье "Доведение до самоубийства".

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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