Под Екатеринбургом молодая пара свела счёты с жизнью в лесу

В лесу под Екатеринбургом обнаружили тела 24-летних молодого человека и девушки. По данным SHOT, пара свела счёты с жизнью.

Телеграм-канал уточняет, что у девушки нашли записку. В ней она обращалась к своему спутнику и клялась в любви.

"Ты – моё всё, моя жизнь, моя любовь", — сказано в послании.

Молодой человек отбывал срок в тюрьме за наркотики, освободился недавно. Девушка же сбежала от родителей, чтобы быть со своим избранником.