Популярная мама-блогерша из списка Forbes покончила с собой в 47 лет
В США покончила с собой одна из первых мам-блогеров Хизер Армстронг
Хизер Армстронг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dooce
Известная блогер Хизер Армстронг покончила с собой в возрасте 47 лет после алкогольного рецидива, сообщил AP её возлюбленный Пит Эшдаун. Он обнаружил её тело в их доме в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. У блогерши осталось двое детей от бывшего мужа.
Погибшая боролась с алкоголизмом и страдала от депрессии, перед роковым срывом она была трезва на протяжении 18 месяцев. Армстронг известна как блогер-новатор, одна из первых в Сети, начавшая рассказывать о материнстве и семейной жизни. Также женщина появлялась на популярных американских телешоу, а из-под её пера вышло несколько книг. В 2008 году она получила награду за жизненные достижения от The Weblog Awards, а в 2009 году была включена журналом Forbes в список "Самых влиятельных женщин в СМИ".
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