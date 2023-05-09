Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 15:32

Умерла бразильская рок-певица Рита Ли

<p> Рок-певица Рита Ли. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_Lee" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Рок-певица Рита Ли. Фото © Wikipedia

В Бразилии на 76-м году жизни скончалась рок-певица Рита Ли, пишет портал G1 со ссылкой на заявление её семьи. В 2021 году у артистки был диагностирован рак лёгких.

"Мы объявляем о смерти Риты Ли в её резиденции в Сан-Паулу прошлой ночью в окружении всей любви её семьи, как она всегда хотела", говорится в сообщении.

Свою известность Рита Ли обрела в 1960–1970-х годах благодаря группе Os Mutantes. В 2001 году певица получила Latin Grammy за лучший рок-альбом на португальском языке — "3001".

Умер генерал, чей отряд схватил Че Гевару

Умер генерал, чей отряд схватил Че Гевару

Ранее стало известно о смерти американской оперной певицы Грейс Бамбри, ей было 86 лет. Бамбри обрела известность в 1961 году, когда стала первой чернокожей участницей Байрёйтского фестиваля в Германии.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Бразилия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров