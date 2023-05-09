Умерла бразильская рок-певица Рита Ли
Рок-певица Рита Ли. Фото © Wikipedia
В Бразилии на 76-м году жизни скончалась рок-певица Рита Ли, пишет портал G1 со ссылкой на заявление её семьи. В 2021 году у артистки был диагностирован рак лёгких.
"Мы объявляем о смерти Риты Ли в её резиденции в Сан-Паулу прошлой ночью в окружении всей любви её семьи, как она всегда хотела", — говорится в сообщении.
Свою известность Рита Ли обрела в 1960–1970-х годах благодаря группе Os Mutantes. В 2001 году певица получила Latin Grammy за лучший рок-альбом на португальском языке — "3001".
Ранее стало известно о смерти американской оперной певицы Грейс Бамбри, ей было 86 лет. Бамбри обрела известность в 1961 году, когда стала первой чернокожей участницей Байрёйтского фестиваля в Германии.