Умерла бразильская рок-певица Рита Ли

В Бразилии на 76-м году жизни скончалась рок-певица Рита Ли, пишет портал G1 со ссылкой на заявление её семьи. В 2021 году у артистки был диагностирован рак лёгких.

"Мы объявляем о смерти Риты Ли в её резиденции в Сан-Паулу прошлой ночью в окружении всей любви её семьи, как она всегда хотела", — говорится в сообщении.

Свою известность Рита Ли обрела в 1960–1970-х годах благодаря группе Os Mutantes. В 2001 году певица получила Latin Grammy за лучший рок-альбом на португальском языке — "3001".