Умерла американская оперная певица Грейс Бамбри
Американская оперная певица Грейс Бамбри. Обложка © YouTube / The Obama White House
В возрасте 86 лет ушла из жизни американская оперная певица Грейс Бамбри. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.
Известно, что певица скончалась в больнице в столице Австрии Вене. Она постоянно проживала в Зальцбурге, но похоронят Бамбри на её малой родине в Сент-Луисе (штат Миссури).
Бамбри обрела широкую известность в 1961 году, когда появилась на Байрёйтском фестивале в Германии и стала на нём первой темнокожей певицей.
Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года скончался артист театра и кино, лауреат премий "Ника" и "Золотая маска" Сергей Дрейден. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.