Умерла американская оперная певица Грейс Бамбри

В возрасте 86 лет ушла из жизни американская оперная певица Грейс Бамбри. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Известно, что певица скончалась в больнице в столице Австрии Вене. Она постоянно проживала в Зальцбурге, но похоронят Бамбри на её малой родине в Сент-Луисе (штат Миссури).

Бамбри обрела широкую известность в 1961 году, когда появилась на Байрёйтском фестивале в Германии и стала на нём первой темнокожей певицей.