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8 мая, 22:28

Умерла американская оперная певица Грейс Бамбри

<p>Американская оперная певица Грейс Бамбри. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=P2VTZy8ar5w" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Obama White House</a></p>

Американская оперная певица Грейс Бамбри. Обложка © YouTube / The Obama White House

В возрасте 86 лет ушла из жизни американская оперная певица Грейс Бамбри. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Известно, что певица скончалась в больнице в столице Австрии Вене. Она постоянно проживала в Зальцбурге, но похоронят Бамбри на её малой родине в Сент-Луисе (штат Миссури).

Бамбри обрела широкую известность в 1961 году, когда появилась на Байрёйтском фестивале в Германии и стала на нём первой темнокожей певицей.

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Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года скончался артист театра и кино, лауреат премий "Ника" и "Золотая маска" Сергей Дрейден. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

Анатолий Симоненко
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