В Бийске выясняют причины таинственной гибели шестиклассника, чьё тело нашли дома

В городе Бийск Алтайского края нашли дома мёртвым ученика шестого класса. Об этом сообщает издание "Бийский рабочий".

Уточняется, что тело мальчика в квартире обнаружили его родственники. Точные причины случившегося пока не называются. В качестве одной из причин гибели ребёнка рассматривается несчастный случай. Сейчас обстоятельства смерти школьника выясняют сотрудники правоохранительных органов.