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24 мая, 09:22

В Бийске выясняют причины таинственной гибели шестиклассника, чьё тело нашли дома

Ученика шестого класса обнаружили мёртвым дома в Бийске

В городе Бийск Алтайского края нашли дома мёртвым ученика шестого класса. Об этом сообщает издание "Бийский рабочий".

Уточняется, что тело мальчика в квартире обнаружили его родственники. Точные причины случившегося пока не называются. В качестве одной из причин гибели ребёнка рассматривается несчастный случай. Сейчас обстоятельства смерти школьника выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее Лайф писал о том, что в Ак-Довураке 13-летний подросток внезапно умер по пути в школу. Он почувствовал себя плохо, его друзья попросили прохожих вызвать скорую помощь.

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Илья Суриков
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