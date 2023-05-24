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24 мая, 08:39
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В Москве 17-летняя студентка умерла от передозировки в съёмной квартире

<p>Погибшая в Москве студентка. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51846" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибшая в Москве студентка. Обложка © SHOT

В Москве 17-летнюю студентку нашли мёртвой в съёмной квартире. Девушка училась на первом курсе колледжа "Синергия", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, несовершеннолетняя умерла от передозировки: девушка смешала алкоголь с десятками успокоительных, марихуаной и другими наркотическими веществами. Рядом с телом студентки лежал также пневматический пистолет.

Тело погибшей студентки. Фото © SHOT

Тело погибшей студентки. Фото © SHOT

Известно, что 17-летняя студентка колледжа за два дня до трагедии сняла четырёхкомнатную квартиру вместе с 21-летней подружкой в Гагаринском районе Москвы. Девушки отметили новоселье и якобы разошлись. А спустя какое-то время подруга обнаружила соседку без сознания — она лежала рядом с кроватью. На место ЧП была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки. Следов насилия на теле погибшей не было. Точная причина смерти устанавливается. Девушка росла без матери и наблюдалась у частного психолога.

В Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на дне рождения

В Красноярске школьница умерла от передозировки наркотиками на дне рождения

Ранее Лайф писал, что в Приморском крае 17-летний подросток умер на вечеринке от передозировки наркотиков. Компания молодых людей устроила тусовку в посёлке Кавалерово.

Иван Косицын
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