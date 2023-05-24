В Москве 17-летняя студентка умерла от передозировки в съёмной квартире

По данным телеграм-канала, несовершеннолетняя умерла от передозировки: девушка смешала алкоголь с десятками успокоительных, марихуаной и другими наркотическими веществами. Рядом с телом студентки лежал также пневматический пистолет.

Известно, что 17-летняя студентка колледжа за два дня до трагедии сняла четырёхкомнатную квартиру вместе с 21-летней подружкой в Гагаринском районе Москвы. Девушки отметили новоселье и якобы разошлись. А спустя какое-то время подруга обнаружила соседку без сознания — она лежала рядом с кроватью. На место ЧП была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки. Следов насилия на теле погибшей не было. Точная причина смерти устанавливается. Девушка росла без матери и наблюдалась у частного психолога.