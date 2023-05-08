В Приморье 17-летний подросток умер на вечеринке от передозировки наркотиков

В Приморском крае 17-летний подросток умер на вечеринке от передозировки наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, компания подростков устроила тусовку в посёлке Кавалерово. Ребята собрались у одного из парней, родители которого уехали из дома. Всего в квартире было семеро друзей — студенты Кавалеровского многопрофильного колледжа и старшеклассники, а также две девочки-девятиклассницы.

Один из первокурсников принёс с собой пакетик с белым порошком. Он заявил приятелям, что достал героин для вечеринки, и предложил всем попробовать. Решились в итоге только мальчики. Утром тот самый студент, который пришёл на вечеринку с наркотическим веществом, просто не проснулся. Подросток умер во сне. Что было в пакетике и где погибший его взял, сейчас выясняет полиция.