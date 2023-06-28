МЧС: Вертолёт и спасатели с дронами ищут пропавшего в амурской тайге мальчика

На помощь в поисках десятилетнего Анатолия Путилина, потерявшегося в тайге в Архаринском районе Амурской области, вылетел вертолёт Ми-8 из Хабаровска. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Дополнительные силы спасателей с беспилотниками, квадроциклами и плавсредствами выехали на место поисков. Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в зону поиска из Хабаровска", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Вторая группа спасателей выехала на поиски пропавшего в амурской тайге мальчика. Видео © t.me / МЧС России

Это уже вторая группа спасателей из 24 человек и пяти единиц техники. Первая — из двух кинологов с собаками, девяти спасателей и четырёх единиц техники — убыла на поиски пару часов назад.