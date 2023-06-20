Под Хабаровском девочка ценой жизни спасла тонувшего в бочке трёхлетнего брата

12-летняя девочка увидела, что её младший брат тонет в бочке шамбо и бросилась его спасать. Вытащить мальчика ей удалось, а вот сама она погибла. На месте работают специалисты, они выясняют, где были родители в момент трагедии. По данным SHOT, школьница ранее состояла на учёте в ПДН из-за кражи.