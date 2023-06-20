Под Хабаровском девочка ценой жизни спасла тонувшего в бочке трёхлетнего брата
В Хабаровском крае пятиклассница утонула, пытаясь спасти младшего брата из бочки
В Хабаровском крае школьница утонула в глубокой цистерне с водой, пытаясь достать оттуда трёхлетнего брата. Как сообщает SHOT, трагедия произошла в посёлке Сита.
12-летняя девочка увидела, что её младший брат тонет в бочке шамбо и бросилась его спасать. Вытащить мальчика ей удалось, а вот сама она погибла. На месте работают специалисты, они выясняют, где были родители в момент трагедии. По данным SHOT, школьница ранее состояла на учёте в ПДН из-за кражи.
В СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО подтвердили сообщения о трагедии. Следователи уже завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее Лайф писал, что в Абхазии четырёхлетнего мальчика из семьи туристов унесло течением реки. ЧП произошло в районе Гегского водопада.
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