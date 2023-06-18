В Иркутской области школьница ушла расклеивать листовки и пропала

Как рассказали в ведомстве, школьница ушла из дома утром 16 июня и больше о её местоположении ничего не известно. В тот день она несколько раз заходила в мессенджеры, но потом её смартфон стал недоступен. Сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых пропавшей, а также проверили все чердаки, подвалы города, береговую линию и лес. По факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".