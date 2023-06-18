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18 июня, 13:34

В Иркутской области школьница ушла расклеивать листовки и пропала

<p>Пропавшая Настя Бернадская. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-151554100_3070?z=photo-151554100_457242055/album-151554100_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Иркутской области</a></p>

Пропавшая Настя Бернадская. Обложка © VK / СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области на протяжении двух дней ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Девочка ушла расклеивать листовки в Усть-Куте и не вернулась, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, школьница ушла из дома утром 16 июня и больше о её местоположении ничего не известно. В тот день она несколько раз заходила в мессенджеры, но потом её смартфон стал недоступен. Сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых пропавшей, а также проверили все чердаки, подвалы города, береговую линию и лес. По факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Поисковые мероприятия продолжаются. Просим всех, кому известна какая- либо информация о разыскиваемой, сообщить в правоохранительные органы города Усть-Кута", — говорится в релизе.

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Ранее Лайф сообщал, что две девочки утонули в карьере в Красноярском крае. Одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы искупаться.

Наталья Исакова
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