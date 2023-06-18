В Иркутской области школьница ушла расклеивать листовки и пропала
Пропавшая Настя Бернадская. Обложка © VK / СУ СКР по Иркутской области
В Иркутской области на протяжении двух дней ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Девочка ушла расклеивать листовки в Усть-Куте и не вернулась, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Как рассказали в ведомстве, школьница ушла из дома утром 16 июня и больше о её местоположении ничего не известно. В тот день она несколько раз заходила в мессенджеры, но потом её смартфон стал недоступен. Сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых пропавшей, а также проверили все чердаки, подвалы города, береговую линию и лес. По факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Поисковые мероприятия продолжаются. Просим всех, кому известна какая- либо информация о разыскиваемой, сообщить в правоохранительные органы города Усть-Кута", — говорится в релизе.
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