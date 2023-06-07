Две девочки утонули в карьере в Красноярском крае
Две девочки утонули в карьере в Шушенском районе под Красноярском
Водоём в Шушенском районе, где утонули две девочки. Обложка © ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В посёлке Алтан Шушенского района нашли тела двух девочек. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, школьницы утонули в водоёме.
"6 июня 2023 года в следственные органы ... поступило сообщение об утоплении двух девочек 12 и 13 лет в карьере в посёлке Алтан Шушенского района. По данному факту ... организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что примерно в 15 часов 6 июня одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться. Их долгое отсутствие заставило семьи волноваться, поэтому папы и мамы пошли искать. На месте они увидели тело 13-летней девочки и достали её из воды. Вторую школьницу нашли мёртвой уже спасатели. Причина смерти девочек станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в Красноярске семилетняя девочка утонула, когда доставала мяч из Енисея. Медики пытались спасти ребёнка, но ничего не вышло.