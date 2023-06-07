Регион

Уведомления отключены

7 июня, 08:09

Две девочки утонули в карьере в Красноярском крае

Две девочки утонули в карьере в Шушенском районе под Красноярском

<p>Водоём в Шушенском районе, где утонули две девочки. Обложка © <a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1799313/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

Водоём в Шушенском районе, где утонули две девочки. Обложка © ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В посёлке Алтан Шушенского района нашли тела двух девочек. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, школьницы утонули в водоёме.

"6 июня 2023 года в следственные органы ... поступило сообщение об утоплении двух девочек 12 и 13 лет в карьере в посёлке Алтан Шушенского района. По данному факту ... организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что примерно в 15 часов 6 июня одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться. Их долгое отсутствие заставило семьи волноваться, поэтому папы и мамы пошли искать. На месте они увидели тело 13-летней девочки и достали её из воды. Вторую школьницу нашли мёртвой уже спасатели. Причина смерти девочек станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

Ранее в Красноярске семилетняя девочка утонула, когда доставала мяч из Енисея. Медики пытались спасти ребёнка, но ничего не вышло.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров