Две девочки утонули в карьере в Красноярском крае

В посёлке Алтан Шушенского района нашли тела двух девочек. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, школьницы утонули в водоёме.

"6 июня 2023 года в следственные органы ... поступило сообщение об утоплении двух девочек 12 и 13 лет в карьере в посёлке Алтан Шушенского района. По данному факту ... организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что примерно в 15 часов 6 июня одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться. Их долгое отсутствие заставило семьи волноваться, поэтому папы и мамы пошли искать. На месте они увидели тело 13-летней девочки и достали её из воды. Вторую школьницу нашли мёртвой уже спасатели. Причина смерти девочек станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.