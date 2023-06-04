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4 июня, 13:18

В Красноярске семилетняя девочка утонула, пытаясь достать мяч из Енисея

<p>Место, где утонула семилетняя девочка в Красноярске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_24/5292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 24</a></p>

Место, где утонула семилетняя девочка в Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24

В Красноярске в районе Ладейской протоки Енисея утонула семилетняя девочка, сообщили в ГУ МВД по краю. Ребёнок играл с мячом на берегу, однако тот в какой-то момент упал в воду. Попытавшись достать его, школьница стала уходить под воду.

"Прохожие вытащили ребёнка из водоёма и вызвали скорую помощь. Однако прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку", говорится в опубликованном сообщении.

Место, где утонула семилетняя девочка в Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24

Место, где утонула семилетняя девочка в Красноярске. Обложка © Telegram / МВД 24

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Матвей Константинов
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