В Красноярске семилетняя девочка утонула, пытаясь достать мяч из Енисея

В Красноярске в районе Ладейской протоки Енисея утонула семилетняя девочка, сообщили в ГУ МВД по краю. Ребёнок играл с мячом на берегу, однако тот в какой-то момент упал в воду. Попытавшись достать его, школьница стала уходить под воду.