В Красноярске семилетняя девочка утонула, пытаясь достать мяч из Енисея
В Красноярске в районе Ладейской протоки Енисея утонула семилетняя девочка, сообщили в ГУ МВД по краю. Ребёнок играл с мячом на берегу, однако тот в какой-то момент упал в воду. Попытавшись достать его, школьница стала уходить под воду.
"Прохожие вытащили ребёнка из водоёма и вызвали скорую помощь. Однако прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку", — говорится в опубликованном сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Лайф рассказывал, как в Саратове восьмилетняя девочка, не умеющая плавать, чуть не утонула в бассейне бани. Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия.