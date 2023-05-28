В Саратове восьмилетняя девочка чуть не утонула в бассейне бани. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, она была доставлена в больницу с диагнозом "утопление в воде".

"По предварительным данным, 27 мая 2023 года в вечернее время 8-летняя девочка из бани доставлена в медицинское учреждение с диагнозом "утопление в воде". Девочка не умела плавать, оказалась в бассейне", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и на данный момент устанавливают обстоятельства травмирования ребёнка. Проводится проверка.