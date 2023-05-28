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28 мая, 11:49

В Саратове восьмилетняя девочка чуть не утонула в бассейне

В Саратове восьмилетняя девочка чуть не утонула в бассейне бани. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, она была доставлена в больницу с диагнозом "утопление в воде".

"По предварительным данным, 27 мая 2023 года в вечернее время 8-летняя девочка из бани доставлена в медицинское учреждение с диагнозом "утопление в воде". Девочка не умела плавать, оказалась в бассейне", говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Сотрудники Следственного комитета на месте происшествия. Фото © Telegram / СУ СК России по Саратовской области

Следователи осмотрели место происшествия и на данный момент устанавливают обстоятельства травмирования ребёнка. Проводится проверка.

В Приморье девятилетнего мальчика насмерть придавило бревном на лесопилке

В Приморье девятилетнего мальчика насмерть придавило бревном на лесопилке

Лайф рассказывал, что в Ставропольском крае годовалая девочка гуляла по участку, упала в декоративный пруд и утонула на глазах у бабушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Матвей Константинов
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