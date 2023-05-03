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3 мая, 02:13

В Приморье девятилетнего мальчика насмерть придавило бревном на лесопилке

Опасные игры на лесопилке в Приморье закончились трагедией: на девятилетнего мальчика свалилось бревно и придавило его насмерть. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По данным ведомства, дети воспользовались тем, что предприятие в городе Спасске-Дальнем не охранялось, и проникли на него поиграть. В какой-то момент на одного из мальчиков скатилось бревно, в результате чего он погиб.

  • В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
    В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
  • В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
    В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
  • В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"
    В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"

В Приморье девятилетнего ребёнка насмерть придавило бревном. Фото © t.me / "Прокуратура Приморского края"

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"Прокуратура города Спасска-Дальнего организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Прокуратура города даст оценку законности осуществления деятельности предприятия, а также полноте мер, принимаемых собственником объекта к пресечению доступа посторонних на его территорию", — сказано в сообщении.

В Башкирии подросток сорвался с обрыва в реку и погиб

В Башкирии подросток сорвался с обрыва в реку и погиб

Ранее в одном из посёлков в Тульской области пятилетний ребёнок решил поесть обычные сухарики, но случайно подавился. Через некоторое время он скончался, врачам не удалось его спасти. Позднее родные умершего мальчика обвинили медиков в равнодушии.

Обложка ©

t.me / "Прокуратура Приморского края"

Оксана Попова
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