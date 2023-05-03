В Приморье девятилетнего мальчика насмерть придавило бревном на лесопилке
Опасные игры на лесопилке в Приморье закончились трагедией: на девятилетнего мальчика свалилось бревно и придавило его насмерть. Об этом сообщили в прокуратуре края.
По данным ведомства, дети воспользовались тем, что предприятие в городе Спасске-Дальнем не охранялось, и проникли на него поиграть. В какой-то момент на одного из мальчиков скатилось бревно, в результате чего он погиб.
"Прокуратура города Спасска-Дальнего организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Прокуратура города даст оценку законности осуществления деятельности предприятия, а также полноте мер, принимаемых собственником объекта к пресечению доступа посторонних на его территорию", — сказано в сообщении.
Ранее в одном из посёлков в Тульской области пятилетний ребёнок решил поесть обычные сухарики, но случайно подавился. Через некоторое время он скончался, врачам не удалось его спасти. Позднее родные умершего мальчика обвинили медиков в равнодушии.