В Приморье девятилетнего мальчика насмерть придавило бревном на лесопилке

Опасные игры на лесопилке в Приморье закончились трагедией: на девятилетнего мальчика свалилось бревно и придавило его насмерть. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По данным ведомства, дети воспользовались тем, что предприятие в городе Спасске-Дальнем не охранялось, и проникли на него поиграть. В какой-то момент на одного из мальчиков скатилось бревно, в результате чего он погиб.





