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30 апреля, 05:14

В Башкирии подросток сорвался с обрыва в реку и погиб

<p>Подросток утонул, сорвавшись с обрыва в реку. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/goskomitet_rb_po_chs/7301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">goskomitet_rb_po_chs</a></p>

Подросток утонул, сорвавшись с обрыва в реку. Обложка © t.me / goskomitet_rb_po_chs

В Белорецке школьник поскользнулся и упал с обрыва в реку. Подростка 2007 года рождения спасти не удалось, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

ЧП произошло днём 29 апреля, когда группа подростков гуляла вдоль берега реки Белой. В какой-то момент один из мальчиков взобрался на крутой склон, поскользнулся, потерял равновесие и упал с обрыва в реку.

На помощь ему пришли друзья, они сумели достать его из воды и пытались оказать первую помощь. Прибывшие на вызов медики и спасатели попробовали реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

В Тверской области трое подростков провалились под лёд, один из них погиб

В Тверской области трое подростков провалились под лёд, один из них погиб

Ранее сообщалось, что восьмилетний ребёнок утонул, плавая с другом по речке на самодельном плавсредстве, найденном на берегу.

Иван Косицын
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