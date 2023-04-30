В Башкирии подросток сорвался с обрыва в реку и погиб

В Белорецке школьник поскользнулся и упал с обрыва в реку. Подростка 2007 года рождения спасти не удалось, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

ЧП произошло днём 29 апреля, когда группа подростков гуляла вдоль берега реки Белой. В какой-то момент один из мальчиков взобрался на крутой склон, поскользнулся, потерял равновесие и упал с обрыва в реку.

На помощь ему пришли друзья, они сумели достать его из воды и пытались оказать первую помощь. Прибывшие на вызов медики и спасатели попробовали реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.