На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь с другом на самодельном плавсредстве

По данным следствия, днём 3 марта в кубанской станице Новомалороссийской Выселковского района двое восьмилетних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли. Когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей, услышав крики о помощи, устремился на лодке к тонущим мальчикам и успел спасти одного из них. Второй ребёнок ушёл под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика лишь на следующий день.