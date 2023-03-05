На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь с другом на самодельном плавсредстве
Восьмилетний ребёнок утонул, плавая с другом по речке на самодельном плавсредстве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, днём 3 марта в кубанской станице Новомалороссийской Выселковского района двое восьмилетних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли. Когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей, услышав крики о помощи, устремился на лодке к тонущим мальчикам и успел спасти одного из них. Второй ребёнок ушёл под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика лишь на следующий день.
Назначены судебные медицинские и другие экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности продолжается.
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