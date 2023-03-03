Четырёхлетний мальчик выпал из окна на козырёк магазина в Новгородской области
В городе Чудово Новгородской области из окна четвёртого этажа многоквартирного дома выпал четырёхлетний мальчик. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ребёнок приземлился на козырёк магазина, с повреждениями различной степени тяжести его доставили в больницу.
В Новгородской области четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Видео © Telegram / Прокуратура Новгородской области
Всё произошло днём 3 марта в квартире на улице Некрасова. В момент происшествия дома никого больше не было. По данным надзорного ведомства, мальчика воспитывает отец, а мать лишена родительских прав. По факту случившегося организована проверка.
"Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики при организации работы с несовершеннолетним и его семьей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
Telegram / Прокуратура Новгородской области