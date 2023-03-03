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3 марта, 18:20

Четырёхлетний мальчик выпал из окна на козырёк магазина в Новгородской области

В городе Чудово Новгородской области из окна четвёртого этажа многоквартирного дома выпал четырёхлетний мальчик. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ребёнок приземлился на козырёк магазина, с повреждениями различной степени тяжести его доставили в больницу.

В Новгородской области четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Видео © Telegram / Прокуратура Новгородской области

Всё произошло днём 3 марта в квартире на улице Некрасова. В момент происшествия дома никого больше не было. По данным надзорного ведомства, мальчика воспитывает отец, а мать лишена родительских прав. По факту случившегося организована проверка.

"Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики при организации работы с несовершеннолетним и его семьей", — говорится в сообщении.

Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Томске

Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Томске

Ранее Лайф рассказывал, что в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Новгородской области

Наталья Исакова
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