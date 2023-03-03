Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Томске

В Томске четырёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. О случившемся сообщила пресс-служба прокуратуры области. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что мальчик неподвижно лежит в снегу, а потом медики увозят его в больницу.

В Томске госпитализируют ребёнка, выпавшего с четвёртого этажа. Видео © VK / Регион-70 | Томск

"В утреннее время 3 марта 2023 года из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома <...> в городе Томске, выпал 4-летний мальчик", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ребёнок находился в квартире без присмотра родителей. Неизвестно, сколько мальчик пролежал в снегу. Вероятно, его заметили прохожие, которые и вызвали скорую. В результате ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Прокуратура Октябрьского района сейчас проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По её результатам будут приняты меры реагирования, если будут основания. Вместе с тем проверку проводят и следователи, пишет пресс-служба СУ СКР по Томской области.