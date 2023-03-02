В Белгороде трёхлетняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла
В Белгороде трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на улице Губкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По предварительным данным, 2 марта 2023 года в дневное время трёхлетняя девочка, находясь в помещении квартиры, расположенной в доме по улице Губкина города Белгорода, выпала из окна. В результате полученных телесных повреждений ребёнок скончался", — говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку и устанавливают, где в момент трагедии находились взрослые.
Ранее в Волжском скончался мальчик, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний ребёнок несколько часов лежал на снегу. В отношении матери возбуждено уголовное дело.