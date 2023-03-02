В Белгороде трёхлетняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла

В Белгороде трёхлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на улице Губкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По предварительным данным, 2 марта 2023 года в дневное время трёхлетняя девочка, находясь в помещении квартиры, расположенной в доме по улице Губкина города Белгорода, выпала из окна. В результате полученных телесных повреждений ребёнок скончался", — говорится в сообщении.