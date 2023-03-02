Не вытерпел плача: Пьяный житель ЯНАО выбросил двухлетнюю девочку в окно
В ЯНАО пьяный мужчина выбросил двухлетнюю внучку сожительницы из окна из-за её плача
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выбросил двухлетнюю внучку сожительницы из окна, чтобы не слышать её плач. Ребёнок выжил, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Всё произошло в ночь на 22 января в селе Аксарка Приуральского района. Пьяный мужчина 1969 года рождения, раздражённый плачем девочки, выкинул её из окна квартиры второго этажа на улицу. Малышка приземлилась в сугроб, что спасло ей жизнь. Детский плач услышал сосед, он выбежал на улицу, занёс девочку в квартиру и вызвал скорую помощь. Благодаря оперативным действиям мужчины ребёнок не получил переохлаждения.
"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее Лайф писал, что в Волжском умер ребёнок, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла. Пятилетний мальчик до утра лежал на снегу. Против матери возбуждено уголовное дело.
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