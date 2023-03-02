Не вытерпел плача: Пьяный житель ЯНАО выбросил двухлетнюю девочку в окно

Всё произошло в ночь на 22 января в селе Аксарка Приуральского района. Пьяный мужчина 1969 года рождения, раздражённый плачем девочки, выкинул её из окна квартиры второго этажа на улицу. Малышка приземлилась в сугроб, что спасло ей жизнь. Детский плач услышал сосед, он выбежал на улицу, занёс девочку в квартиру и вызвал скорую помощь. Благодаря оперативным действиям мужчины ребёнок не получил переохлаждения.