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4 марта, 11:25

Под Саратовом мать с сыном утонули в упавшей в талые воды машине на глазах у отца

Мать и пятилетний сын погибли после падения автомобиля в воду под Саратовом

<p>В Саратовской области машина упала в воду, двое погибших. Фото © VK / <a href="https://vk.com/club196810948?z=photo-196810948_457260376/wall-196810948_27600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Балаково</a></p>

В Саратовской области машина упала в воду, двое погибших. Фото © VK / Мой Балаково

В Саратовской области автомобиль вылетел с дороги, опрокинулся и утонул в талых водах, погибла мать с пятилетним сыном. О трагедии сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Саратовской области машина вылетела с дороги. Фото © VK / ЧП-Саратов

В Саратовской области машина вылетела с дороги. Фото © VK / ЧП-Саратов

Авария произошла вблизи села Чкаловка Марксовского района, за рулём "рено" находилась женщина, а в салоне — её муж и малолетний сын. Предположительно, водитель не справилась с управлением на мокрой трассе и съехала в кювет, где машина перевернулась и начала тонуть. На публикуемых фото видно, что передняя часть полностью ушла под воду.

"Мать утонула, смерть до приезда скорой помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии скорой помощи напрямую в реанимацию, смерть в течение 20 минут", написал Костин в телеграм-канале.

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Татьяна Миссуми
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