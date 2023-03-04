Под Саратовом мать с сыном утонули в упавшей в талые воды машине на глазах у отца

В Саратовской области автомобиль вылетел с дороги, опрокинулся и утонул в талых водах, погибла мать с пятилетним сыном. О трагедии сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Саратовской области машина вылетела с дороги. Фото © VK / ЧП-Саратов

Авария произошла вблизи села Чкаловка Марксовского района, за рулём "рено" находилась женщина, а в салоне — её муж и малолетний сын. Предположительно, водитель не справилась с управлением на мокрой трассе и съехала в кювет, где машина перевернулась и начала тонуть. На публикуемых фото видно, что передняя часть полностью ушла под воду.

"Мать утонула, смерть до приезда скорой помощи. Отец в госпитализации не нуждается, отказ оформлен. Мальчик пяти лет был доставлен по линии скорой помощи напрямую в реанимацию, смерть в течение 20 минут", — написал Костин в телеграм-канале.