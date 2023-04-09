В Тверской области трое подростков провалились под лёд, один из них погиб

В Тверской области трое несовершеннолетних провалились под лёд на местном пруду, очевидцы успели спасти только двоих. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Сегодня, 9 апреля 2023 года, в населённом пункте Мермерины Калининского района Тверской области трое несовершеннолетних провалились на пруду под лёд. Двоих мальчиков очевидцы извлекли живыми, один подросток погиб", — уточняется в телеграм-канале ведомства.

СК по региону начал доследственную проверку по факту гибели мальчика. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза. На месте происшествия продолжают работать следователи.

