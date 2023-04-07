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7 апреля, 12:14

В Челябинской области четыре человека погибли, провалившись под лёд

Четыре человека погибли после того, как провалились под лёд на озере Комкуль в Челябинской области. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По информации ведомства, трое мужчин и женщина провалились под лёд днём 6 апреля. В настоящее время тела троих утонувших обнаружены спасателями. Следователи установили, что погибшими являются два местных рыбака, а также мужчина и женщина из Свердловской области, которые пытались им помочь, когда те провалились под лёд. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге в Финском заливе обнаружены тела двоих детей, которые потерялись днём ранее. Их нашли в полынье недалеко от Морского вокзала.

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ТАСС / МЧС РФ

Иван Косицын
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