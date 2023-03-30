Двух детей нашли мёртвыми в полынье у Васильевского острова в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Финском заливе обнаружены тела двух детей, которые потерялись накануне. Как сообщает "Mash на Мойке", их нашли в полынье недалеко от Морского вокзала.

11-летний школьник вчера после полудня пошёл на прогулку после занятий с репетитором. Позже его телефон оказался выключен, тогда родственники отправились на поиски ребёнка. Попутно выяснилось, что мальчик забрал с собой роликовые коньки. Вечером стало известно, что вместе с шестиклассником ушёл его восьмилетний друг, которого тоже ищут родители.

Сперва в полынье нашли тело младшего ребёнка, позже обнаружили и старшего.