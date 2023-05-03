Годовалая девочка утонула в декоративном пруду в гостях у бабушки на Ставрополье

В Ставропольском крае годовалая малышка, гуляя в одиночку по дачному участку, оступилась и упала в декоративный пруд. Девочка не смогла выбраться самостоятельно и погибла, сообщили в региональном управлении СКР.

"Днём 2 мая текущего года годовалая девочка оступилась, упала в декоративный пруд на территории домовладения в селе Прасковея Будённовского округа и утонула", — отмечается в материалах следствия.

В тот день девочка гостила у бабушки, её ненадолго оставили без присмотра, уточняет kp.ru. Малышка пошла изучать придомовую территорию, её заинтересовал разбитый около клумбы декоративный пруд. Когда произошла трагедия, взрослых поблизости не было.

При этом местные жители характеризуют семью погибшей девочки с положительной стороны. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".