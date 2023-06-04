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4 июня, 13:57

В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

В Омской области в наполненном водой колесе от трактора утонул двухлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служа СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером в субботу в частном доме посёлка Центрально-Люблинский. Отец мальчика отвёл в дом его четырёхлетнюю сестру, чтобы включить ей телевизор, оставив игравшего в песочнице сына без присмотра.

В пресс-службе уточнили, что мать мальчика в это время отошла за ограду двора. Родители отсутствовали несколько минут и, вернувшись, нашли ребёнка утонувшим в наполненном водой колесе от трактора К-700.

Колесо от трактора К-700, в котором утонул ребёнок. Фото © Сайт СУ СК РФ по Омской области

Колесо от трактора К-700, в котором утонул ребёнок. Фото © Сайт СУ СК РФ по Омской области

"Семья характеризуется положительно", отмечается в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Умер 10-летний мальчик, тяжело раненный при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Умер 10-летний мальчик, тяжело раненный при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Не менее ужасающий случай произошёл недавно под Пермью. Семимесячный ребёнок сгорел заживо в своей коляске из-за действий своего трёхлетнего брата.

Обложка ©

Сайт СУ СК РФ по Омской области

Юрий Лысенко
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