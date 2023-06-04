В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

В Омской области в наполненном водой колесе от трактора утонул двухлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служа СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером в субботу в частном доме посёлка Центрально-Люблинский. Отец мальчика отвёл в дом его четырёхлетнюю сестру, чтобы включить ей телевизор, оставив игравшего в песочнице сына без присмотра.

В пресс-службе уточнили, что мать мальчика в это время отошла за ограду двора. Родители отсутствовали несколько минут и, вернувшись, нашли ребёнка утонувшим в наполненном водой колесе от трактора К-700.

Колесо от трактора К-700, в котором утонул ребёнок. Фото © Сайт СУ СК РФ по Омской области

"Семья характеризуется положительно", — отмечается в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".