Умер 10-летний мальчик, тяжело раненный при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР
Десятилетний мальчик, который был тяжело ранен во время обстрела ВСУ города Алмазной в ЛНР, скончался в больнице. Трагическим известием поделился Сергей Жевлаков, мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная.
"10-летний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, 28 мая ВСУ обстреляли город Алмазная в ЛНР. Два человека погибли, девять получили ранения, среди них был 10-летний ребёнок с тяжёлой травмой головы. Повреждения также получили жилые дома, линии электропередачи, газопровод.