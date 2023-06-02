Умер 10-летний мальчик, тяжело раненный при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Десятилетний мальчик, который был тяжело ранен во время обстрела ВСУ города Алмазной в ЛНР, скончался в больнице. Трагическим известием поделился Сергей Жевлаков, мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная.

"10-летний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание", — написал он в телеграм-канале.