До двух выросло число жертв обстрела Алмазной в ЛНР

Количество жертв сегодняшнего обстрела украинскими военными города Алмазная в ЛНР увеличилось до двух. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Приношу соболезнования родным и близким погибших", — написал он в телеграм-канале.

Восемь раненых продолжают находиться в Центральной городской больнице города Стаханова. Опасения врачей вызывает 10-летний мальчик, он в тяжёлом состоянии, у него сильное ранение головы. Повреждения получили жилые дома, линии электропередачи, газопровод. Экстренные службы устраняют последствия атаки.