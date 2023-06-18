Семья с ребёнком из Москвы пропала во время прогулок на катере под Камызяком
В районе базы отдыха на территории Камызякского района Астраханской области пропали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Поступила информация о безвестном исчезновении в природной среде трёх граждан 1978, 1979 и 2011 года рождения (жители Москвы)", — говорится в сообщении.
Указывается, что семья утром 17 июня вышла на катере с подвесным мотором Yamaha-100 из Астрахани и направилась в сторону посёлка Станья. Последний раз по телефону с ними связывались в тот же день в 14:00, в тот момент они находились в районе базы отдыха "Капитан". Сейчас спасатели ищут москвичей, в поисковых мероприятиях задействованы три единицы техники и шесть человек.
Ранее у берегов Филиппин загорелся паром. Он направлялся в сторону провинции Бохоль. 132 человека с парома уже эвакуировали, никто из них не получил серьёзных травм.
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