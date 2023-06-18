Семья с ребёнком из Москвы пропала во время прогулок на катере под Камызяком

Указывается, что семья утром 17 июня вышла на катере с подвесным мотором Yamaha-100 из Астрахани и направилась в сторону посёлка Станья. Последний раз по телефону с ними связывались в тот же день в 14:00, в тот момент они находились в районе базы отдыха "Капитан". Сейчас спасатели ищут москвичей, в поисковых мероприятиях задействованы три единицы техники и шесть человек.