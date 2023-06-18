В Абхазии четырёхлетнего мальчика из семьи туристов унесло течением реки

В Абхазии течением реки Геги унесло четырёхлетнего мальчика из Белоруссии, который приехал с родителями на отдых. Об этом сообщили в местном МЧС.

В Абхазии течением реки Геги унесло четырёхлетнего мальчика. Видео © YouTube / МЧС Абхазии

"Четырёхлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Республики Беларусь, унесло течением реки Гега. ЧП произошло накануне в районе Гегского водопада", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в МЧС вечером, в 20:23. Поисками ребёнка занимаются более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На место выехал глава министерства Лев Квициния.