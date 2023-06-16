СК: В центре Москвы шестилетний мальчик выпал из окна 16 этажа и погиб
Место падения ребёнка в центре Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК
Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на 16-м этаже в центре Москвы и погиб. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.
Всё произошло на улице Большая Спасская. Ребёнок остался без присмотра и выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. От полученных травм он скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте происшествия опрашиваются очевидцы.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Всё произошло в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города. 13-летняя девочка-подросток выпала не из своей квартиры, а с переходного балкона.