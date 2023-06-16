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16 июня, 20:37

СК: В центре Москвы шестилетний мальчик выпал из окна 16 этажа и погиб

<p>Место падения ребёнка в центре Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Место падения ребёнка в центре Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на 16-м этаже в центре Москвы и погиб. Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Всё произошло на улице Большая Спасская. Ребёнок остался без присмотра и выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. От полученных травм он скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте происшествия опрашиваются очевидцы.

Экс-солистка "Росичей" Кутурова выпала с 10-го этажа вместе с дочерью и погибла

Экс-солистка "Росичей" Кутурова выпала с 10-го этажа вместе с дочерью и погибла

Ранее Лайф писал, что в Петербурге школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Всё произошло в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города. 13-летняя девочка-подросток выпала не из своей квартиры, а с переходного балкона.

Юлия Коновалова
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