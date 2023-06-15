В Приморье двое мальчиков утонули, решив искупаться в реке
Место пропажи мальчиков. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края
В Приморье возбуждено уголовное дело после того, как в реке в пределах села Полтавка Октябрьского района утонули два мальчика девяти и десяти лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета.
Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители обнаружили и изъяли вещи, принадлежащие детям. Поиски их тел продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС.
Как уточнили в краевой прокуратуре, трое мальчиков во время прогулки решили искупаться в реке Выгонка, в результате двое из них после ныряния пропали под водой. Ход и результаты уголовного дела поставлены на контроль.
Ранее Лайф писал, что две девочки утонули в карьере в Красноярском крае. Одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться.