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15 июня, 02:58

В Приморье двое мальчиков утонули, решив искупаться в реке

<p>Место пропажи мальчиков. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prosecutor_pk/3073?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Приморского края</a></p>

Место пропажи мальчиков. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

В Приморье возбуждено уголовное дело после того, как в реке в пределах села Полтавка Октябрьского района утонули два мальчика девяти и десяти лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета.

Расследование идёт по статье "Причинение смерти по неосторожности". Правоохранители обнаружили и изъяли вещи, принадлежащие детям. Поиски их тел продолжаются, на месте работают сотрудники МЧС.

Две девочки утонули в пруду в Санкт-Петербурге

Две девочки утонули в пруду в Санкт-Петербурге

Как уточнили в краевой прокуратуре, трое мальчиков во время прогулки решили искупаться в реке Выгонка, в результате двое из них после ныряния пропали под водой. Ход и результаты уголовного дела поставлены на контроль.

Ранее Лайф писал, что две девочки утонули в карьере в Красноярском крае. Одноклассницы отпросились у родителей и отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться.

Юлия Коновалова
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