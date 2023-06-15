Две девочки утонули в пруду в Санкт-Петербурге
Две девочки утонули в Никольском пруду в Петербурге, возбуждено уголовное дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением 14 июня в Никольском пруду тел двух девочек 12 и 14 лет. Об этом сообщили в городском управлении СК РФ.
Работа следователей на месте гибели двух девочек в пруду. Видео © t.me / ГСУ СК РФ по СПб
"Следственным отделом по Петродворцовому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)..." — говорится в сообщении ведомства.
Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и очевидцы. Расследование продолжается.
А ранее две девочки утонули в карьере в Красноярском крае. Они отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться.