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14 июня, 22:18

Две девочки утонули в пруду в Санкт-Петербурге

Две девочки утонули в Никольском пруду в Петербурге, возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением 14 июня в Никольском пруду тел двух девочек 12 и 14 лет. Об этом сообщили в городском управлении СК РФ.

Работа следователей на месте гибели двух девочек в пруду. Видео © t.me / ГСУ СК РФ по СПб

"Следственным отделом по Петродворцовому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)..." — говорится в сообщении ведомства.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и очевидцы. Расследование продолжается.

В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

В Омской области мальчик утонул в тракторном колесе, заполненном водой

А ранее две девочки утонули в карьере в Красноярском крае. Они отправились на водоём в посёлке Алтан, чтобы покупаться.

Обложка ©

wikimedia.org

Лариса Сафронова
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