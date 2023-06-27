В тайге в Амурской области пропал десятилетний мальчик

Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области в районе реки Малый Урил. Об этом ИА Amur.life сообщила руководитель поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяна Шалашова.

На данный момент известно, что в тайгу Анатолий Путилин отправился из Архары вместе с отцом. С 13:00 27 июня он числится пропавшим без вести. На поиски вышли сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Для обзора местности в Архару повезут параплан, туда же отправится опытный координатор, чтобы организовать взаимодействие поисковых групп.

В телеграм-канале поисково-спасательного отряда сказано, что группа добралась до места и приступила к поискам. Мальчик был одет, как на предоставленном отцом фото.