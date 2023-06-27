В тайге в Амурской области пропал десятилетний мальчик
Пропавший в тайге Анатолий Путилин. Обложка © t.me / ПСО "Амур"
Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области в районе реки Малый Урил. Об этом ИА Amur.life сообщила руководитель поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяна Шалашова.
На данный момент известно, что в тайгу Анатолий Путилин отправился из Архары вместе с отцом. С 13:00 27 июня он числится пропавшим без вести. На поиски вышли сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Для обзора местности в Архару повезут параплан, туда же отправится опытный координатор, чтобы организовать взаимодействие поисковых групп.
В телеграм-канале поисково-спасательного отряда сказано, что группа добралась до места и приступила к поискам. Мальчик был одет, как на предоставленном отцом фото.
Тем временем в Екатеринбурге силовики и волонтёры уже сутки ищут пропавшего мальчика. Далер Бобиев (отзывается на имя Костя) вышел из дома на улице Симферопольской в районе Вторчермет 26 июня примерно в семь часов утра, и с тех пор о нём ничего не известно.