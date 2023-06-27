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27 июня, 19:33

В тайге в Амурской области пропал десятилетний мальчик

<p>Пропавший в тайге Анатолий Путилин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/psoamur/2153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПСО "Амур"</a></p>

Пропавший в тайге Анатолий Путилин. Обложка © t.me / ПСО "Амур"

Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Архаринском районе Амурской области в районе реки Малый Урил. Об этом ИА Amur.life сообщила руководитель поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяна Шалашова.

На данный момент известно, что в тайгу Анатолий Путилин отправился из Архары вместе с отцом. С 13:00 27 июня он числится пропавшим без вести. На поиски вышли сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Для обзора местности в Архару повезут параплан, туда же отправится опытный координатор, чтобы организовать взаимодействие поисковых групп.

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В телеграм-канале поисково-спасательного отряда сказано, что группа добралась до места и приступила к поискам. Мальчик был одет, как на предоставленном отцом фото.

Тем временем в Екатеринбурге силовики и волонтёры уже сутки ищут пропавшего мальчика. Далер Бобиев (отзывается на имя Костя) вышел из дома на улице Симферопольской в районе Вторчермет 26 июня примерно в семь часов утра, и с тех пор о нём ничего не известно.

Лариса Сафронова
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