Стало известно, как детям после авиакатастрофы в Колумбии удавалось выживать 40 дней в джунглях

Колумбийские спасатели нашли в джунглях четверых детей, которые выжили в авиакатастрофе, по самодельным шалашам, резинкам для волос и подгузникам. Об этом пишет издание Semana.

Поисковая операция "Надежда" началась сразу после крушения лайнера, когда стало известно, что дети покинули место падения и самостоятельно отправились через лес искать помощи. ВВС Колумбии привлекли к операции несколько самолётов, также прочёсывались участки вдоль рек, а спецназ искал маленьких пассажиров в джунглях.

Поиски длились 40 дней. Спасателям по пути попадались укрытия от дождя, сделанные из листьев и палок и скреплённые резинками для волос. Как позже выяснилось, самая старшая, 13-летняя Лесли, сооружала шалаши, чтобы малыши выжили. Кроме того, были обнаружены подгузники, крышки от бутылочек, чехол от мобильного телефона.

Всё это помогло поисковикам выйти на след детей и найти их живыми. Спасатели назвали случившееся чудом: ребята питались дикими фруктами, пили воду из рек, а также заботились о самом младшем, которому было всего 11 месяцев.