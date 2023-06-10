Стало известно, как детям после авиакатастрофы в Колумбии удавалось выживать 40 дней в джунглях
Спасатели нашли выживших в авиакатастрофе в Колумбии детей по шалашам от дождя
Колумбийские спасатели нашли в джунглях четверых детей, которые выжили в авиакатастрофе, по самодельным шалашам, резинкам для волос и подгузникам. Об этом пишет издание Semana.
Поисковая операция "Надежда" началась сразу после крушения лайнера, когда стало известно, что дети покинули место падения и самостоятельно отправились через лес искать помощи. ВВС Колумбии привлекли к операции несколько самолётов, также прочёсывались участки вдоль рек, а спецназ искал маленьких пассажиров в джунглях.
Поиски длились 40 дней. Спасателям по пути попадались укрытия от дождя, сделанные из листьев и палок и скреплённые резинками для волос. Как позже выяснилось, самая старшая, 13-летняя Лесли, сооружала шалаши, чтобы малыши выжили. Кроме того, были обнаружены подгузники, крышки от бутылочек, чехол от мобильного телефона.
Всё это помогло поисковикам выйти на след детей и найти их живыми. Спасатели назвали случившееся чудом: ребята питались дикими фруктами, пили воду из рек, а также заботились о самом младшем, которому было всего 11 месяцев.
Напомним, 1 мая самолёт Cessna с отказавшим двигателем рухнул в джунглях Колумбии. Спасатели нашли лайнер только через 15 суток. Трое взрослых пассажиров погибли, а тела четверых детей, старшему из которых было 13 лет, а младшему — 11 месяцев, обнаружить не удалось. Спустя 40 дней поисков ребята найдены живыми в лесу. Минобороны страны показало кадры с детьми: все они искусаны насекомыми и обезвожены.
Министерство обороны Колумбии