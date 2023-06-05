Загадочно рухнувший в США бизнесджет упал недалеко от играющего в гольф Байдена
В рухнувшем бизнесджете в Вирджинии погиб бизнесмен Румпель и его внучка
Рухнувший в США частный самолёт принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, зарегистрированной во Флориде. На борту находились глава компании Джон Румпель, его двухлетняя внучка и няня, сообщает газета New York Times.
По предварительным данным, крушение Cessna Citation произошло из-за того, что пилот потерял сознание. Белый дом сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован об инциденте. Самолёт рухнул неподалёку от того места, где американский лидер играл в гольф со своим братом.
Daily Beast уточняет, Румпель и его жена Барбара последние годы передавали пожертвования кандидатам от Республиканской партии, в том числе сотни тысяч долларов бывшему президенту США Дональду Трампу.
Напомним, ранее стало известно, что американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния. При этом газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что истребители F-16 не сбивали бизнесджет. В воздух поднялись шесть истребителей, но только два из них приблизились к борту, чтобы проконтролировать ситуацию. На месте крушения Cessna Citation выживших не обнаружено.
Wikipedia / Rafael Luiz Canossa