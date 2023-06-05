Загадочно рухнувший в США бизнесджет упал недалеко от играющего в гольф Байдена

Рухнувший в США частный самолёт принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, зарегистрированной во Флориде. На борту находились глава компании Джон Румпель, его двухлетняя внучка и няня, сообщает газета New York Times.

По предварительным данным, крушение Cessna Citation произошло из-за того, что пилот потерял сознание. Белый дом сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован об инциденте. Самолёт рухнул неподалёку от того места, где американский лидер играл в гольф со своим братом.