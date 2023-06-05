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5 июня, 04:14

На месте крушения бизнеджета в Вирджинии выживших не обнаружено

<p>Место крушения бизнеджета в Вирджинии. Обложка © twitter.com<a href="https://twitter.com/Chopper4Brad/status/1665531479521128454/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> / Chopper4Brad</a></p>

Место крушения бизнеджета в Вирджинии. Обложка © twitter.com / Chopper4Brad

На месте крушения самолёта Cessna Citation, нарушившего в воскресенье воздушное пространство Вашингтона, выживших не обнаружено. Об этом сообщила полиция штата Вирджиния.

"Ближе к 20:00 воскресенья (03:00 понедельника мск. — Прим. Лайфа) первые спасатели смогли добраться до места крушения. <…> Выживших обнаружить не удалось", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В США подняли истребители для перехвата бизнесджета, разбившегося в Вирджинии

В США подняли истребители для перехвата бизнесджета, разбившегося в Вирджинии

Согласно сообщению Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки, громкий хлопок, который слышали жители Вашингтона, — это запуск сигнальных ракет истребителями, пытавшимися привлечь внимание пилота, находящегося без сознания. Судя по данным сервисов, отслеживающих полёты в режиме реального времени, бизнесджет сначала подлетел к Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, а затем развернулся и пролетел над Вашингтоном. На борту, как передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники, находилось четыре человека.

А ранее Лайф писал, что молния ударила в самолёт "Аэрофлота", выполнявший рейс из Владивостока в Москву. Пассажиры могли заметить короткую вспышку. На полёт этот инцидент не повлиял.

Лариса Сафронова
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