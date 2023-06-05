На месте крушения бизнеджета в Вирджинии выживших не обнаружено

На месте крушения самолёта Cessna Citation, нарушившего в воскресенье воздушное пространство Вашингтона, выживших не обнаружено. Об этом сообщила полиция штата Вирджиния.

"Ближе к 20:00 воскресенья (03:00 понедельника мск. — Прим. Лайфа) первые спасатели смогли добраться до места крушения. <…> Выживших обнаружить не удалось", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки, громкий хлопок, который слышали жители Вашингтона, — это запуск сигнальных ракет истребителями, пытавшимися привлечь внимание пилота, находящегося без сознания. Судя по данным сервисов, отслеживающих полёты в режиме реального времени, бизнесджет сначала подлетел к Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, а затем развернулся и пролетел над Вашингтоном. На борту, как передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники, находилось четыре человека.