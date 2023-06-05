В США подняли истребители для перехвата бизнесджета, разбившегося в Вирджинии

Американские власти подняли в воздух истребители из-за бизнесджета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния. Об этом пишет Reuters со ссылкой на должностных лиц.

Взлёт истребителей спровоцировал звуковой удар над американской столицей. Бизнесджет летел на автопилоте и не реагировал на предупреждения и попытки установить контакт с экипажем. Как отметили собеседники агентства, истребители не были причиной крушения самолёта.

Согласно заявлению Федерального авиационного управления (ФАУ) США, бизнесджет упал в гористой местности в малонаселённом районе на западе штата около 15 часов (22:00 мск). По предварительной информации, он вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке. Расследование проводит ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Президент страны Джо Байден в этот момент играл в гольф рядом с военной базой Эндрюс в штате Мэриленд. Как пишет газета The Washington Post, истребители были подняты в воздух именно оттуда.