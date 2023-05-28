В Германии самолёт рухнул на машину
DPA: В Вецларе легкомоторный самолёт упал на машину, пилот погиб
Обломки разбившегося самолёта в Вецларе. Обложка © Mittelhessen / Jorg Fritsch
Легкомоторный самолёт рухнул на автомобиль в центре города Вецлар (федеральная земля Гессен). Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.
Пилот погиб. Пострадало несколько человек, в том числе водитель автомобиля. С тяжёлыми травмами его госпитализировали. Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в Литве возле границы с Россией упал легкомоторный самолёт. Погиб 58-летний пилот-любитель.