В Германии самолёт рухнул на машину

Легкомоторный самолёт рухнул на автомобиль в центре города Вецлар (федеральная земля Гессен). Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.

Пилот погиб. Пострадало несколько человек, в том числе водитель автомобиля. С тяжёлыми травмами его госпитализировали. Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.