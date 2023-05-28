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28 мая, 15:04

В Германии самолёт рухнул на машину

DPA: В Вецларе легкомоторный самолёт упал на машину, пилот погиб

<p>Обломки разбившегося самолёта в Вецларе. Обложка © <a href="https://www.mittelhessen.de/lokales/lahn-dill-kreis/wetzlar/pilot-stirbt-nach-absturz-mit-kleinflugzeug-in-wetzlar-2583270" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mittelhessen</a> / Jorg Fritsch</p>

Обломки разбившегося самолёта в Вецларе. Обложка © Mittelhessen / Jorg Fritsch

Легкомоторный самолёт рухнул на автомобиль в центре города Вецлар (федеральная земля Гессен). Об этом сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.

Пилот погиб. Пострадало несколько человек, в том числе водитель автомобиля. С тяжёлыми травмами его госпитализировали. Обстоятельства и причины крушения устанавливаются.

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Пилот самодельного дельтаплана погиб при посадке в Комсомольске-на-Амуре

Ранее Лайф писал, что в Литве возле границы с Россией упал легкомоторный самолёт. Погиб 58-летний пилот-любитель.

Никита Никонов
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